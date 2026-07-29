Ascolti tv, nuovo record per Temptation Island

(Adnkronos) - Dopo il boom di ascolti della serata di lunedì, che ha registrato un record storico con lo share più alto di sempre del 34,05%, 'Temptation Island' su Canale 5 continua a dominare il prime time. Ieri sera, infatti, ha registrato un nuovo record salendo a 4.405.000 telespettatori e a uno share del 34,1%. Risultati con cui il programma ha conquistato il gradino più alto del podio. Secondo posto per Rai1 con 'Il Giovane Montalbano' che in replica ha interessato 1.820.000 telespettatori raggiungendo uno share del 13,4%. Terzo posto per Rai3 con 'Lucio per Amico – Ricordando Battisti' che ha totalizzato 966.000 telespettatori e il 6,3%.

Fuori dal podio su Italia1 'Bastardi senza gloria' ha registrato 759.000 telespettatori e il 5,8% di share mentre su Retequattro 'Lo chiamavano Bulldozer' è stato seguito da 656.000 telespettatori (share del 4,7%). Su La7, invece, 'In Onda Prima Serata' ha ottenuto 626.000 telespettatori e il 4,2%. Su Rai2 'Ritorno in Paradiso' è stato visto da 536.000 telespettatori (share del 3,8%) mentre sul Nove 'Segnali dal futuro' ha conquistato 276.000 telespettatori e il 2,1% di share. Su Tv8 'Casino Royale' ha realizzato 198.000 telespettatori e l'1,6%. Nell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha intercettato 4.588.000 telespettatori pari a uno share del 28,9% mentre su Rai1 'L’Eredità Summer' ha interessato 2.561.000 telespettatori (share del 16,2%).