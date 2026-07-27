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Video | 27 luglio 2026, 17:24

Scontri No Tav, Bufalini (Telt): "Sabato il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011"

Scontri No Tav, Bufalini (Telt): &quot;Sabato il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011&quot;

(Adnkronos) - A due giorni dall'assalto al cantiere Tav di Chiomonte, in Val di Susa, avvenuto sabato da parte di alcune centinaia di antagonisti, il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, si è recato sul posto per constatare di persona l'entità dei danni: da una prima stima fatta all'indomani dell'attacco si aggirano intorno a 1 milione di euro, anche se non è escluso che potrebbe subire una revisione al rialzo per i costi legati alle bonifiche ambientali. Accompagnato dal direttore della divisione produzione Pier Giuseppe Gilli, Bufalini ha visitato le diverse aree del cantiere e al termine del sopralluogo non ha nascosto preoccupazione e amarezza. 

 

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