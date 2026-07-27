Ucraina-Russia, Zelensky: "Putin ora ha paura dei russi"

(Adnkronos) -

"Putin ha paura". Gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina costringono la Russia ad avvertire in modo più acuto le conseguenze della guerra scatenata dal Cremlino. Il presidente Vladimir Putin teme il crescente malcontento dei cittadini, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Sky News. "Putin ha paura della sua società, delle sfide interne e dei problemi che lo riguardano", afferma Zelensky.

Il leader di Kiev spiega che gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Nelle ultime ore, i droni di Kiev hanno raggiunto magazzini del porto di Rostov nel sud della Russia, provocando un incendio in una zona di deposito dei cargo, due morti e cinque feriti. Il governatore della regione russa, Yuri Slyusar, ha ammesso che si sono sviluppati diversi incendi anche "in un complesso produttivo privato e vicino a magazzini".

In questo quadro, la Russia ha esteso il bando alle esportazioni di carburante introdotto all'inizio di aprile fino alla fine dell'anno, come ha reso noto il vice Premier Aleksandr Novak, citato dall'agenzia Tass. Il bando avrebbe in un primo momento dovuto andare in archivio alla fine di questo mese. Il divieto alle esportazioni di diesel introdotto lo scorso otto luglio proseguirà invece, ha aggiunto il ministro, fino a quando "il mercato non si sarà ripreso". "Hanno iniziato a importare energia invece di esportarla. Quindi hanno perso molti soldi", evidenzia Zelensky.

Putin, secondo il presidente ucraino, deve fare i conti con "molti interrogativi, domande interne da parte della gente. 'Dov'è la benzina? Cosa facciamo? Come viviamo senza logistica e senza diesel?'", dice Zelensky, descrivendo la situazione interna in Russia. Il presidente inoltre osserva che, secondo l'intelligence ucraina, Putin si sta preparando ad annunciare una nuova campagna di mobilitazione dopo le elezioni russe del 21 settembre. Il Cremlino starebbe pianificando di mobilitare tra le 300mila e le 500mila persone.

Secondo Zelensky, nonostante i segnali di malcontento interno tra un numero considerevole di russi, le statistiche a sua disposizione indicano che Putin è ancora in grado di attuare una mobilitazione su larga scala, perché la maggioranza della popolazione russa continua a sostenerlo.

"Il problema principale - afferma il presidente - è che non sarà in grado di addestrare rapidamente le truppe mobilitate. Questo significa che manderà di nuovo sul campo di battaglia persone non preparate e, nella maggior parte dei casi, non addestrate affatto. Questo comporterà molte perdite". Parlando delle sfide che la difesa ucraina si trova ad affrontare, Zelensky è convinto che il Cremlino si aspetti rinforzi dalla Corea del Nord: Kim Jong-un dovrebbe fornire 30mila soldati, mentre Putin spera di ottenere anche missili balistici dall'Iran.