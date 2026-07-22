Autonomia, Calderoli “Avanza storica battaglia, ora confronto con le Regioni”

ROMA (ITALPRESS) - Con il via libera della Camera agli atti di indirizzo sugli schemi di intesa preliminare per maggiore Autonomia alle Regioni che l'hanno richiesta, si conclude il primo passaggio parlamentare della riforma. Dopo il Senato, anche l'Aula di Montecitorio approva le relazioni sulle richieste di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per le funzioni relative alle materie Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa, Professioni, Tutela della salure-Coordinamento della finanza pubblica.Al termine della seduta, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sorride per l'ulteriore passo avanti: "Il percorso dell'Autonomia prosegue anche oggi, esattamente come previsto. Ora che il Parlamento si è espresso con atti di indirizzo, ci confronteremo con le Regioni e verranno stilati gli schemi di intesa definitivi. Toccherà poi alle Regioni, sentiti i propri enti locali, approvare il rispettivo provvedimento - spiega il ministro -. Dopodichè i testi torneranno al Governo che li invierà nuovamente in Parlamento per l'ultimo miglio, quello che porta all'approvazione finale della riforma. In poche parole: passo dopo passo si avvicina la meta per questa storica battaglia, che è della Lega e di tutto il centrodestra, oltre che la mia ragione di vita. Il nostro impegno andrà avanti fino al termine del percorso perchè crediamo in questa opportunità di trasparenza e responsabilità, con granitica convinzione".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).