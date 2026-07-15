Salute: Colombo (Anircef), 'impegno per ricerca su cefalee e trattamento dell'emicrania'

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(Adnkronos) - "L'emicrania è una vera e propria malattia neurologica, non un disturbo da sopportare o minimizzare. Come Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee, siamo impegnati nella ricerca scientifica e nella promozione di percorsi di cura sempre più efficaci, con l'obiettivo di offrire ai pazienti opportunità concrete di trattamento e di miglioramento della qualità di vita. Il primo passo, però, è culturale: le persone che soffrono di mal di testa ricorrente devono riconoscere di avere una patologia che merita attenzione medica e sapere che esistono cure efficaci e che sul territorio sono presenti Centri Cefalee specializzati". Lo ha detto Bruno Colombo, presidente eletto Anircef a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane'.