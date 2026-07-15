Salgarello (S.I.GLA), 'glaucoma ladro silenzioso della vista, prevenzione fondamentale'

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(Adnkronos) - "Il glaucoma è il 'ladro silenzioso' della vista perché spesso progredisce senza sintomi evidenti. La malattia, spesso associata a un aumento della pressione intraoculare, può danneggiare in modo irreversibile il nervo ottico e compromettere progressivamente la vista fino alla cecità se non viene diagnosticata e trattata. La prevenzione è quindi fondamentale. Circa il 50% dei pazienti non è diagnosticato. Anche una visita oculistica può non essere sufficiente se non vengono effettuati gli esami specifici". Lo ha spiegato Tommaso Salgarello della Società Italiana del Glaucoma (S.I.GLA), intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "Una volta individuato, il glaucoma può essere controllato con terapie farmacologiche, laser o chirurgia nei casi più avanzati. La malattia colpisce più frequentemente tra i 50 e i 60 anni, ma chi ha familiarità dovrebbe anticipare i controlli. La componente ereditaria rappresenta un importante fattore di rischio".