Medicina: Motta (Sigia), 'ginecologo pediatra per i disturbi dell'infanzia e adolescenza'

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(Adnkronos) - "Seguiamo le bambine, dai primi anni di vita all'adolescenza, nella gestione di disturbi ginecologici: dalle infezioni ai disturbi del ciclo mestruale, nei primi anni dopo il menarca, alle malformazioni e anomalie dell'apparato genitale". Lo ha spiegato Tiziano Motta, past president Sigia - Società italiana di ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, partecipando a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', progetto di Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane realizzato in collaborazione con Adnkronos.