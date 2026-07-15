Roma, lite con spari in strada a Trastevere: ferito un 26enne

(Adnkronos) - Una lite in strada tra un 33enne romano e un 26enne senegalese è finita con due colpi di pistola esplosi e il più giovane a terra, ferito a un braccio. E' successo intorno alle 3 della notte scorsa in Vicolo del Cinque, nel quartiere Trastevere, a Roma.

Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la lite sarebbe scaturita dopo che il ragazzo 26enne, che lavora regolarmente in un locale della zona, avrebbe ripreso il 33 enne che stava urinando in strada, scatenandone la reazione. Il primo colpo è stato sparato in aria e il secondo, mentre i due si trovavano a terra impegnati in una colluttazione, ha ferito il ventiseienne al braccio. Soccorso e trasportato all'ospedale San Camillo in codice giallo, il giovane senegalese non è in pericolo di vita. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di Trastevere, supportati da quelli della Compagnia San Pietro e dell'8° Reggimento Lazio, con alcuni militari liberi dal servizio che sono usciti dalla caserma di Trastevere unendosi alle ricerche, di rintracciare e fermare il presunto autore del ferimento in piazza Sidney Sonnino. Sul posto è stato trovato e sequestrato un bossolo, mentre proseguono le ricerche per recuperare l'arma. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati ai militari della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma. (di Silvia Mancinelli)