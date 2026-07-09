Orfeo lascia "Repubblica" per "QN", Abbate verso "il Giornale"

(Adnkronos) - Si accende il mercato estivo dell'editoria. Mario Orfeo lascia la direzione di "Repubblica" per assumere il ruolo di direttore editoriale di "QN-Quotidiano Nazionale", il gruppo da poco rilevato da Leonardo Maria Del Vecchio. A quanto risulta all'Adnkronos, l'attuale direttrice responsabile Agnese Pini dovrebbe manterenere il proprio ruolo alla guida di "La Nazione", "Il Giorno" e "Il Resto del Carlino", i quotidiani che compongono la galassia di testate per anni controllate dalla famiglia Riffeser Monti.Sempre da "Repubblica" esce il giornalista investigativo Lirio Abbate, in passato direttore de "L'Espresso", giornalista investigativo, che raggiunge Tommaso Cerno (anche lui in passato ai vertici del settimanale fondato da Eugenio Scalfari e direttore de "L'Espresso") al "Giornale".

Ora è caccia al nuovo direttore di "Repubblica", controllata dal gruppo greco Antenna. Il sito "Professione Reporter" fa i nomi di Stefano Cappellini, scelta interna e attualmente vicedirettore, e di Emiliano Fittipaldi, un altro veterano dell'''Espresso" che da qualche anno guida il quotidiano di Carlo De Benedetti, "Domani".

La conferma del gruppo QN Media

Dopo le prime indiscrezioni, è stata diffusa la nota ufficiale di QN Media, gruppo controllato da Leonardo Maria Del Vecchio, che annuncia il nuovo ruolo di Mario Orfeo che avrà il compito di "affiancare" l'editore Del Vecchio e l'amministratore delegato, "nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo£.

Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio, prosegue la nota, "punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale a partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che evolverà in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo".

Agnese Pini è confermata Direttrice Responsabile delle testate del gruppo "e contribuirà all'ambizioso progetto di rilancio del nuovo QN: una testata completamente rinnovata, con una veste grafica ispirata ai principali quotidiani europei, un'impostazione orientata alla leggibilità e alla valorizzazione dei contenuti, e una piattaforma digitale riprogettata da zero insieme al prodotto cartaceo.

Allo stesso tempo, la visione dell’editore si traduce in una nuova architettura del gruppo che punta a rendere ogni testata locale più identitaria e riconoscibile: Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno manterranno ciascuno il loro ruolo centrale nell’informazione regionale, rafforzando il radicamento nei rispettivi territori.

Su questa base, i quotidiani saranno parte di un ecosistema editoriale digitale progettato per intercettare nuovi pubblici e nuovi ricavi. Un modello di integrazione multimediale nel quale identità, tecnologia, prodotto e raccolta pubblicitaria andranno a ridefinirsi in un contesto unitario".