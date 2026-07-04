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Ultim'ora | 04 luglio 2026, 16:21

Mediterraneo, D'Ancona: "Pantelleria continui a svolgere ruolo strategico"

Mediterraneo, D'Ancona: &quot;Pantelleria continui a svolgere ruolo strategico&quot;

(Adnkronos) - "Pantelleria è sempre stata centro del Mediterraneo, scambio di culture e dominazioni, popoli che sono arrivati qui dal mare. Per noi è importante che Pantelleria continui a svolgere il suo ruolo strategico nel Mediterraneo e che con questa nuova visione Pantelleria abbia le giuste attenzioni all'interno del panorama istituzionale, regionale e nazionale". Lo ha detto il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona, che ha partecipato alla manifestazione 'Mediterraneo - Pantelleria d'autore', ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor, e ha ringraziato il presidente del Senato Ignazio La Russa per la sua visita nell'Isola.  

 

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