Roccella, il marito Luigi Cavallari disperso da sabato: ricerche senza sosta sul lago di Vico

(Adnkronos) -

Ancora senza esito e proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso dal pomeriggio di sabato 27 dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese.

A quanto si apprende, sono coinvolti anche sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari e vengono usate per le ricerche diverse strumentazioni come il mezzo subacqueo 'Rov', il sonar 'Didson', droni sia per le ricognizioni dall'alto sia per le ricerche subacquee.

Dopo l'allarme lanciato dalla stessa ministra, nel pomeriggio di sabato 27, accortasi che il marito non riemergeva più dall'acqua, i vigili del fuoco hanno perlustrato lo specchio lacustre con i sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d'acqua del comando provinciale di Viterbo, senza esito.

La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha poi lanciato l'allarme.

Docente universitario nel campo dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella - hanno da poco festeggiato 50 anni di matrimonio - con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell'architettura all'università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.