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Ultim'ora | 30 giugno 2026, 19:04

Murzi (J&J Italia): "Patient Academy per accessibilità farmaci innovativi"

Murzi (J&amp;J Italia): &quot;Patient Academy per accessibilità farmaci innovativi&quot;

(Adnkronos) - “La Patient Academy rappresenta molteplici associazioni di pazienti e la loro voce è il motore fondamentale per riuscire a portare innovazioni terapeutiche accessibili al numero maggiore di pazienti possibile in Italia”. Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo oggi a Milano all’evento dedicato alla Patient Association Academy e alla presentazione dell’agenda strategica 2026-2028. 

“Il ruolo della Patient Academy - spiega Murzi - è fondamentale nel cercare di uniformare quelli che sono gli obiettivi di molteplici associazioni e di costruire una voce unica che permetta di portare all'attenzione di tutti gli stakeholder, incluse le aziende farmaceutiche che producono e sviluppano questi farmaci, l'attenzione giusta per poter interloquire e accelerare l'accesso di queste terapie ai pazienti”. 

 

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