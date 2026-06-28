Mondiali, Algeria-Austria 3-3: 'biscotto' al fotofinish e Iran eliminato

(Adnkronos) - Algeria e Austria pareggiano per 3-3 nel match della terza giornata del Gruppo J e con 4 punti si qualificano entrambe ai sedicesimi. L'Austria è seconda per differenza reti. Il risultato elimina l'Iran, esclusa dalle 8 migliori terze promosse alla fase successiva.

Il match si decide di fatto negli ultimissimi minuti, con la doppia fiammata in pieno recupero dopo una lunghissima fase di 'sonno' che provoca i fischi del pubblico di Kansas City. Al 93', Mahrez riceve l'imbucata di Aouar e insacca per il 3-2 con condannerebbe l'Austria all'eliminazione. Il pareggio provvidenziale arriva al 96' con il neoentrato Kalajdzic, a segno di testa grazie anche alla libertà concessa dalla generosa difesa algerina. Le due reti in extremis rianimano una partita spenta dalle due squadre al 60' dopo il doppio botta e risposta.

Austria avanti al 27' con Arnautovic, che sfrutta l'assist di Alaba: 1-0. Replica algerina al 45' con ﻿Belghali, che gestisce il pallone con la suola e spara di sinistro: 1-1. Nella ripresa, Sabitzer riporta avanti i biancorossi piombando sul cross di Laimer: 2-1 al 55'. Il nuovo vantaggio dura appena 5 minuti perché al 60' Mahrez firma il 2-2 con un destro perfetto dopo la pregevole iniziativa di Aouar. La coppia si rimette al lavoro al 92' per il provvisorio 3-2. L'Austria rischia di finire fuori dai Mondiali ma al fotofinish trova la capocciata vincente di Kalajdzic: biancorossi avanti, Iran a casa.