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Ultim'ora | 24 giugno 2026, 16:13

Sostenibilità, Dentis (Coripet): "Attuale modello di raccolta arrivato al limite"

Sostenibilità, Dentis (Coripet): &quot;Attuale modello di raccolta arrivato al limite&quot;

(Adnkronos) - “Il modello attuale di raccolta è giunto al limite”. Lo ha detto il presidente di Coripet, Corrado Dentis, intervistato dall’Adnkronos. “Le stesse raccolte selettive - che dovrebbero dare a Coripet volumi sempre più importanti - non sono comunque sufficienti oggi a garantire i mancanti 20 punti percentuali”. “Il modello che ci consente oggi di raggiungere percentuali non trascurabili di raccolta, quello tradizionale, sia esso il cassonetto stradale o attraverso il sacco porta a porta, è arrivato ad esprimersi ai massimi livelli” ha aggiunto Dentis. 

 

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