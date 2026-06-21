Trump “L’Italia e Meloni non ci difendono contro l’Iran, non va bene”

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo Primo Ministro sembra non prendano nemmeno in considerazione l'idea di prender parte all'azione contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni ma, al momento della prova, non sono presenti per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!". Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).