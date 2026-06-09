Artemis III, Parmitano pilota della missione: "Quando l'ho saputo ero incredulo"

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(Adnkronos) - La Nasa ha annunciato l'equipaggio della missione Artemis III, che include, come pilota, l'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano. Quando ha scoperto, da una telefonata, che era stato assegnato alla missione Artemis III come pilota, era "talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere esattamente quello che aveva detto. Sono rimasto senza parole", racconta. "Se potessi parlare a un Luca studente di 40 anni fa mi piacerebbe potergli dire di continuare a credere nella realizzazione dei propri progetti perché nessun sogno è impossibile. E' indispensabile lavorare e amare quello che si fa. A quel punto nessun sogno è troppo lontano, il futuro e il percorso sono nelle nostre mani", ha aggiunto. (Credits: NASA)