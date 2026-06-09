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Ultim'ora | 09 giugno 2026, 15:38

Strage Corinaldo, uno dei responsabili appicca fuoco in cella e aggredisce agenti

Strage Corinaldo, uno dei responsabili appicca fuoco in cella e aggredisce agenti

(Adnkronos) -

Ha appicato il fuoco in cella e ha poi aggredito due agenti. Protagonista uno dei respondabili della strage di Corinaldo (la tragedia che l'8 dicembre 2018 causò sei morti e 59 feriti per il panico scatenato nella discoteca Lanterna Azzurra dove alcuni spruzzarono spray sl peperoncino). Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione, era già stato protagonista di una clamorosa evasione durante un permesso concesso per la discussione della tesi di laurea e successivamente rintracciato e arrestato a Barcellona. 

Secondo quanto denuncia il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, nella tarda mattinata di ieri, presso il reparto isolamento della Casa circondariale di Cassino "il detenuto si è reso protagonista di una violentissima aggressione". Cavallari "ha appiccato il fuoco a uno sgabello in dotazione alla cella, provocando una rapida propagazione del fumo all'intero primo piano del Reparto isolamento. Per garantire la sicurezza dei detenuti presenti e scongiurare conseguenze ancora più gravi, il personale di servizio ha immediatamente avviato le procedure di emergenza, trasferendo i detenuti nelle aree passeggio. Proprio durante queste operazioni - rferisce il sindacato - il detenuto, anziché dirigersi verso il passeggio come disposto dal personale, ha improvvisamente aggredito un giovane agente, in servizio da pochi giorni, colpendolo con pugni e schiaffi. Successivamente, all'arrivo di un collega più esperto intervenuto in suo soccorso, il detenuto ha afferrato una gamba di tavolo prelevata dalla cella e si è scagliato contro il poliziotto, colpendolo ripetutamente alla schiena e alle gambe con estrema violenza". 

I due poliziotti sono stati immediatamente soccorsi, visitati presso l'infermeria dell'istituto e successivamente trasferiti al Pronto Soccorso, dove sono stati giudicati guaribili rispettivamente in cinque e sette giorni.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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