"Ha accoltellato tre compagni a scuola": 12enne fermata a Manchester

(Adnkronos) -

Una studentessa è stata fermata dalla polizia di Manchester perché avrebbe accoltellato tre compagni di scuola. Lo rende noto la polizia di Greater Manchester, mentre i media locali riportano che la bambina fermata ha solo 12 anni e una delle vittime 11.

La polizia ha quindi spiegato che la Co-op Academy di Plant Hill Road a Blackley, dove si è registrato l'attacco, è stata posta in lockdown. Nessuno dei feriti non versa in gravi condizioni, precisa Sky News. "Al momento si ritiene che non vi sia alcuna minaccia per gli alunni e il personale scolastico", si legge in una nota della polizia.

Media britannici spiegano che, tra i feriti, c'è una bambina di 11 anni con una lacerazione nella parte superiore della spalla che è stata portata in ospedale ed è stata successivamente dimessa. Le indagini sono ancora in corso.