Cina, lanciati due nuovi satelliti nello spazio

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Zhuque-2E Y6, con a bordo due satelliti denominati Spacesail DTC 01 e China Mobile 02, decolla dalla zona pilota per l'innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 9 giugno 2026. Il razzo vettore è decollato alle 16:23, ora di Pechino. I satelliti sono entrati con successo nell'orbita prevista.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-
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