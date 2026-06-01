Napoli, picchia la nonna e lo annuncia sui social: arrestato

(Adnkronos) - Annuncia sui social l'intenzione di picchiare la nonna e poi la aggredisce. I carabinieri della locale stazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato un 28enne del posto per aver aggredito la nonna con cui conviveva. Una prima denuncia da parte della vittima 73enne era scattata lo scorso 24 maggio, quando l'anziana aveva segnalato i comportamenti del nipote violento e spesso ubriaco.

Nonostante fosse scattato il codice rosso, i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono stati allertati nella notte dalla madre del 28enne, che citofonando in lacrime alla caserma ha denunciato l'ennesima aggressione del figlio contro l'anziana. Nella casa, la vittima era ancora ferma a terra: i militari hanno arrestato il 28enne, che prima dell'aggressione aveva preannunciato le sue intenzioni violente sui social. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all'anziana.