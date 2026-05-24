Defibrillatori e formazione a Mongrando, l’attenzione del Comune nella salute della comunità (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno Sindaco)

Mongrando si conferma sempre più un paese cardioprotetto. Dopo il DAE già presente in piazza del Municipio unito a quello in dotazione alla Protezione Civile per le manifestazioni, il territorio comunale si dota di altri due nuovi defibrillatori installati presso l’ex scuola di San Lorenzo e il polivalente di Curanuova.

Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno si tratta di un ulteriore passo “per la sicurezza e la tutela della salute della nostra comunità, grazie a una rete di dispositivi accessibili 24 ore su 24. Un ringraziamento va ai commercianti del territorio che hanno contribuito alla donazione dei tre defibrillatori”.

Proseguono, inoltre, gli incontri di prevenzione e informazione con la popolazione: nei giorni scorsi, infatti, si è svolto il primo dei due corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’uso del DAE, tenuto dal formatore Manuel Martinello, con una grande partecipazione e tanto interesse da parte dei cittadini”.

Il prossimo corso si terrà sabato 30 maggio e sono ancora disponibili alcuni posti, come riportato dal Comune in una nota: “Investire nella formazione significa rendere Mongrando un territorio sempre più preparato, sicuro e vicino alle persone”.