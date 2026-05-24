Carabinieri, concorso per 15 atleti nel Centro Sportivo dell’Arma

L’Arma dei Carabinieri ha aperto le selezioni per il reclutamento di 15 Carabinieri in ferma quadriennale, destinati al Centro Sportivo dell’Arma in qualità di atleti.

Il concorso pubblico, per titoli, è riservato a sportivi di interesse nazionale riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate. I posti riguardano discipline degli sport invernali, del ghiaccio e dell’atletica leggera.

Nel dettaglio, sono previsti 10 posti per gli Sport Invernali, in ambito F.I.S.I., nelle discipline di Sci Alpino, Freestyle, Biathlon, Sci di Fondo e Salto con gli Sci; un posto per gli Sport del Ghiaccio, disciplina Short Track, in ambito F.I.S.G.; e 4 posti per l’Atletica Leggera, in ambito F.I.D.A.L., nelle specialità dei 5000 metri, 400 metri e ostacoli.

La selezione si baserà sui meriti sportivi e sui risultati certificati ottenuti dai candidati in ambito nazionale e internazionale, oltre al superamento degli accertamenti psicofisici e attitudinali previsti per l’arruolamento nelle Forze Armate.

L’ingresso nel Centro Sportivo dell’Arma consente agli atleti selezionati di proseguire l’attività agonistica ad alto livello, con il supporto organizzativo e professionale dell’Istituzione.

Requisiti di partecipazione, limiti di età, quote previste per ciascuna specialità e termini per l’invio della domanda sono indicati nel bando ufficiale, disponibile sul sito dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione Area Concorsi.