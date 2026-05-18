Sinner vince, Mattarella incontra i genitori e... si congratula

(Adnkronos) -

Sergio Mattarella si congratula con i genitori di Sinner dopo la vittoria degli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, trionfando in due set con un doppio 6-4. Ad assistere alla partita, nella tribuna d'onore del Centrale, c'era proprio il presidente della Repubblica, che a fine partita ha incontrato i genitori di Sinner.

A poche file di distanza dal Capo dello Stato infatti, c'erano, come avvenuto in tutto il torneo, mamma Siglinde e papà Hanspeter. Nel momento in cui Mattarella ha lasciato il Foro Italico, dopo la cerimonia di premiazione, il presidente ci ha tenuto a congratularsi con i genitori del numero 1, stringendogli la mano.

Il siparietto, molto composto, in tribuna fa il paio con quanto avvenuto in campo proprio durante la premiazione. Al momento del suo discorso, quando ha preso il microfono di mano, Quando ha preso il microfono in mano, Sinner ha voluto dedicare un pensiero speciale proprio a Mattarella: "Grazie al presidente", ha detto non riuscendo a trattenere una risata nervosa, "sono sempre emozionato quando c'è il signor Mattarella. Mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli", ha concluso provocando le risate di tutto il Centrale.

Sinner ha fatto riferimento indirettamente a un episodio avvenuto nel febbraio 2024 al Quirinale, quando è scoppiato in una 'ridarella' nervosa. Dopo aver vinto la Coppa Davis, gli azzurri del tennis capitanati da Filippo Volandri sono stati accolti da Mattarella e al numero 1 del mondo è toccato il compito di tenere un discorso.

Un compito rivelatosi però più difficile del previsto per Jannik, che è scoppiato a ridere dopo poche parole. "Signor presidente...", ha iniziato l'azzurro, salvo poi guardare in prima fila Mattarella e scoppiare in una risata nervosa, continuata per quasi tutto il discorso.