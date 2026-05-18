Serie A, programma e orari ultima giornata: quando si decideranno corsa Champions e salvezza

(Adnkronos) - Sono stati ufficializzati gli orari delle partite della 38ª e ultima giornata di Serie A, domenica 24 maggio. In palio gli ultimi due posti Champions, ma anche la permanenza nella massima serie con l'ultima squadra retrocessa ancora da decidere. Si inizia venerdì 22 maggio alle 20:45 con Fiorentina-Atalanta, poi sabato alle 18 ci sarà Bologna-Inter, mentre alle 20.45 tocca a Lazio-Pisa. Tutte partite ininfluenti per la classifica finale.

Domenica 24 maggio il programma sarà aperto alle 15 da Parma-Sassuolo, mentre alle 18 c'è Napoli-Udinese. Poi, alle 20:45 tutte le partite decisive. Quelle per la bagarre salvezza, con Cremonese-Como e Lecce-Genoa in contemporanea. E quelle per la Champions League, con Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma sempre alla stessa ora. Per un finale tutto da scrivere.