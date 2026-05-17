La Fiorentina vince 2-0 a Torino e la Juve precipita al 6° posto

TORINO (ITALPRESS) - Sconfitta la Juventus di Luciano Spalletti, che perde 0-2 contro la Fiorentina e resta indietro nella corsa alla prossima Champions, precipitando al sesto posto, a una sola partita dalla fine del campionato. Decisive le reti di Ndour e Mandragora, con anche due reti annullate sponda bianconera e una, nel finale, per la Viola.Ritmi bassi in avvio di gara, con la Fiorentina che prova a portare un pressing intenso a una Juventus padrona del possesso palla. Rischio per la Fiorentina al 20', quando Ndour regala palla a Vlahovic, ma il tiro del serbo viene respinto da De Gea. Arrivano poi problemi per Vanoli, che vede Parisi uscire in barella per un infortunio al ginocchio e sostituito così da Harrison. Un predominio sterile quello della Juventus, che viene interrotto al 34', con il filtrante di Solomon per Ndour, rapido a calciare sul primo palo beffando Di Gregorio. Vantaggio viola e Juventus che appare spenta, rischiando di subire anche il raddoppio a fine primo tempo: libero Harrison all'interno dell'area di rigore prova il piazzato che Di Gregorio para in tuffo. La prima frazione di gioco si chiude tra i fischi dello Stadium, così nella ripresa Spalletti inserisce Boga per dare nuovi impulsi ai suoi. Al 59' Yildiz guida la ripartenza centrale che si conclude con il tiro di Conceicao parato con i piedi da De Gea. Spinge la Juventus, che troverebbe il pari di testa con McKennie ma Massa annulla tutto per un fallo dell'americano. Sfortunata la Juventus, che si vede annullare un'altra rete al 70': tap-in a porta sguarnita di Vlahovic che si trovava però in posizione di partenza irregolare, Massa revoca così il gol dopo un breve controllo al Var, durante il quale viene anche espulso Ranieri per proteste dalla panchina. Dal potenziale pari arriva però il raddoppio della Fiorentina, con il neoentrato Mandragora che riceve un pallone sporco al limite dell'area e con il mancino a giro batte Di Gregorio. Nel finale viene annullato anche un gol alla Fiorentina, con Piccoli autore del potenziale 0-3 che viene revocato per fuorigioco. Si chiude così la gara dello Stadium, Juventus sconfitta e fuori dal piazzamento Champions a una sola giornata dal termine.- Foto Image -(ITALPRESS).