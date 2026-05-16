Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

(Adnkronos) - Alla fine, al derby, Maurizio Sarri risponderà presente. Il tecnico della Lazio sarà regolarmente in panchina nella stracittadina di domani, domenica 17 maggio, alle 12. L'allenatore è stato convinto dai giocatori, che hanno chiesto il suo fondamentale aiuto per la sfida contro la Roma, ovviamente molto sentita da tutto l'ambiente.

Pochi giorni fa, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Sarri aveva messo in dubbio la sua presenza nel derby a causa dell'orario, disposto a causa della concomitanza con gli Internazionali: "La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega" aveva spiegato l'allenatore bianconceleste ai microfoni di Mediaset.

E ancora: "Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio". Poche ore dopo, a mente fredda, Sarri ha deciso di cambiare idea e lo farà per la squadra, a cui è molto legato. In un momento delicatissimo della stagione.