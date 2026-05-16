Pistoia, "c'è un coccodrillo nel laghetto": scattate le ricerche

(Adnkronos) - "C'è un coccodrillo nel laghetto". I carabinieri forestali e i vigili del fuoco hanno compiuto una serie di verifiche all'interno di un laghetto artificiale, che si trova in un vivaio di piante ornamentali in località Masiano, frazione del comune di Pistoia. L'intervento, spiegano, è scattato in seguito alla segnalazione da parte di un cittadino che ha riferito di aver notato nell'invaso la sagoma di un rettile, presumibilmente un coccodrillo della lunghezza di circa due metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i veterinari dello zoo di Pistoia per supportare le operazioni e gestire un eventuale recupero dell'animale.

I carabinieri forestali hanno fatto sapere che i primi sopralluoghi approfonditi non hanno dato alcun esito e non è stata riscontrata la presenza di elementi anomali. Le operazioni di ricerca incontrano forti difficoltà tecniche: lo specchio d'acqua privato presenta infatti una notevole profondità e la forte presenza di fango non consente una chiara visibilità del fondale.

Per ragioni di sicurezza e in via del tutto precauzionale, l'intera area circostante lo specchio d'acqua è stata completamente delimitata dal personale d'intervento. La zona resterà monitorata e sotto stretta osservazione nelle prossime ore per escludere ogni potenziale rischio. Le autorità invitano alla calma in attesa del completamento degli accertamenti tecnici.