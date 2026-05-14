Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: chi sono le vittime

(Adnkronos) - Tragedia alle Maldive dove cinque italiani sono morti in seguito a un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea. E' accaduto nell'atollo di Vaavu: i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità.

A quanto si apprende le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.

Monica Montefalcone, 51 anni, ricercatrice Unige, lavorava presso il Distav, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.

Fino a ora è stato recuperato un solo corpo, mentre proseguono le ricerche. Lo ha riferito il sito d'informazione locale The Edition, precisando che l'informazione diffusa dalle autorità locali in precedenza, secondo cui tutti i corpi erano stati ritrovati, è stata frutto di un errore avvenuto durante le operazioni di ricerca, causato da una comunicazione non corretta.

I cinque italiani erano in crociera a bordo della 'Duke of York', un'imbarcazione gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Sono scomparsi mentre partecipavano a un'attività subacquea organizzata da una barca safari, come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca.

Il 'Duke of York' è un liveaboard di lusso che offre tutto l'anno immersioni subacquee nelle acque delle Maldive. Come si legge sui siti che la pubblicizzano online, ''la parte subacquea è gestita dall'Island Cruises Pvt lt'' e ''il contratto per le immersioni, anche se comprese nel pacchetto di vendita'', viene ''stipulato a bordo''. Sempre negli annunci si sottolinea che il Nitrox, la miscela respiratoria usata per le immersioni subacquee, composta da azoto e ossigeno, ''è gratuito per i subacquei certificati ed è disponibile il supporto per rebreather''. La yacht dispone di undici ampie cabine su tre ponti, per un totale di 21 ospiti e tra l'altro di uno scooter subacqueo. Il Duke of York è accompagnato inoltre da un 'dhoni', barca d'appoggio che ''offre ampio spazio per riporre l'attrezzatura e prepararsi per le immersioni''.