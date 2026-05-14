Investopia torna domani a Milano per dialogo tra Italia ed Emirati

(Adnkronos) - Torna domani a Milano Investopia, l'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l’obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita e diventatouno dei principali forum internazionali dedicati al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese.

Dopo le prime tre edizioni, Investopia approda nuovamente in Italia grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed Efg Consulting, realtà specializzata in consulenza e strategie di internazionalizzazione con focus sui Paesi del Golfo.

Dopo i saluti introduttivi a cura di Giovanni Bozzetti e Jean Fares, ceo di Investopia, si terranno i saluti istituzionali del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e di H.E. Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, membro del Consiglio dei ministri e ministro di Stato del Ministero degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti (Eau).

Alle 10 interverranno il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e H.E. Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo emiratino. Alle 10.25 il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e di H.E. Mohammad Alhawi, sottosegretario del Ministero degli Investimenti degli Eau, condurranno un dialogo dal titolo 'Resilienza e partnership: promuovere l’agenda degli investimenti tra Emirati Arabi Uniti e Italia'. A seguire, interverrà Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa.

Alle 11.30 il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi affronterà il tema del futuro del turismo in Italia, fornendo una nuova visione per la crescita e la collaborazione globale. E' previsto alle 12 l’intervento del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, mentre alle 12.15 a intervenire sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa. Alle 13.30 le conclusioni saranno affidate al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

"In uno scenario globale sempre più complesso e caratterizzato da tensioni geopolitiche che influenzano gli equilibri economici internazionali, l’edizione italiana – satellite della piattaforma emiratina – si distingue anche come primo appuntamento globale della serie Investopia per il 2026", viene sottolineato in una nota da Investopia ed Efg Consulting.

La delegazione del Golfo - alla sua prima visita in Italia dall’inizio del conflitto - sarà composta da rappresentanti istituzionali di alto livello e oltre cinquanta imprenditori e investitori.

Accanto a loro, interverranno importanti esponenti del mondo imprenditoriale italiano, tra cui il presidente di Ice Matteo Zoppas, la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, il presidente di Assoimmobiliare Davide Albertini Petrone, il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa, il presidente di Altagamma Matteo Lunelli, lo Chief Commercial e Business Development Officer di Leonardo, il ceo di Borsa Italiana Fabrizio Testa, il responsabile della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo Mauro Miccillo, il presidente e ceo di Dolce&Gabbana Alfonso Dolce, il ceo di Mapei Group Veronica Squinzi, il ceo di Deloitte Italy e Central Mediterranean Fabio Pompei, il ceo di Ntt Data Italia Ludovico Diaz, il ceo di Unipol Investimenti Sgr Massimiliano Morrone, il ceo di Blastness Andrea Delfini, il cmo di Trenitalia Mario Alovisi, l'Energy Transition Strategy Senior Vice President di NextChem-Gruppo Maire Giovanni Sale e Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform.

Numerosi i temi al centro dell’edizione 2026, sviluppati attraverso panel tematici nel corso della mattinata. Il primo sarà dedicato allo sviluppo delle tecnologie dual use dal rafforzamento delle capacità sovrane alla crescita dell’industria globale. Il secondo all’impatto di geopolitica e sostenibilità sui flussi globali di investimento. Il terzo all’evoluzione dell’economia del lusso: dal prodotto all’esperienza. Seguono 'transizione energetica e nuovi equilibri tra sicurezza, tecnologia e capitali', 'il futuro del real estate tra capitale, design e identità' e 'il ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione delle infrastrutture e della geografia del computing'.

Per la prima volta, sarà infine dedicato un panel specifico all’asse Italia–Emirati Arabi Uniti–Africa, con l’obiettivo di approfondire modelli concreti di cooperazione, co-investimento e sviluppo a sostegno del continente africano. Il panel vedrà la presenza, tra gli altri, di H.E. Dr. Jumoke Oduwole, ministra dell’Industria, del Commercio e degli Investimenti della Nigeria e Lorenzo Ortona, coordinatore dell’implementazione del Piano Mattei in Africa.