Derby Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12

(Adnkronos) - Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12. La decisione arriva dopo il vertice in prefettura a Roma. Alla riunione hanno partecipato, oltre al prefetto Lamberto Giannini e al sindaco Roberto Gualtieri, i vertici locali delle forze dell'ordine. La finale degli Internazionali d'Italia di tennis, in programma sempre domenica, rimane fissata alle 17.

La fumata bianca è arrivata dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro l'iniziale decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Il rinvio era finalizzato a "invitare le parti a trovare una soluzione condivisa". La decisione finale riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

''Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio-Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio", comunica in una nota la prefettura di Roma al termine del comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani.

"A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma - Lazio domenica 17 maggio alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico. L’accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Autorità di Pubblica Sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia del 13 maggio allo Stadio Olimpico", afferma la Lega di Serie A.

La Lega "esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e da Lega auspicata fin dall'inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l'afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico".

"Per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede:

1. Anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12:00, anziché alle 12:30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia.

2. Coordinamento unico della sicurezza: la Lega Calcio Serie A, d’intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’intera area del Foro Italico.

3. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio.

4. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi".

"La Lega Calcio Serie A ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l’importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12.00 di domenica 17 maggio anche le gare Como - Parma, Genoa - Milan, Juventus - Fiorentina e Pisa - Napoli", conclude la nota.