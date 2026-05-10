Festa della mamma, da Carlo Conti a Federica Pellegrini: gli auguri social dei vip

(Adnkronos) -

Da Michelle Hunziker, a Carlo Conti fino a Federica Pellegrini. Anche i vip celebrano sui social oggi, domenica 10 maggio, la festa della mamma condividendo parole d'amore e foto amarcord.

C'è chi sceglie l'ironia come Elena Santarelli che ha condiviso un video sdraiata a letto, mentre attende marito e figli per degli auguri speciali e la colazione pronta: "Non è possibile essere una madre perfetta ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre", ha scritto.

Federica Pellegrini mamma di due bambine, Matilde e Rachele, ha scritto un lungo messaggio dedicato alla maternità e alle sue molte sfaccettature: "Alle mamme che ce la mettono tutta, alle mamme che scelgono di stare a casa con la propria bimba, o che possono farlo, alle mamme che vanno al lavoro il giorno dopo".

Un inno rivolto a tutte le donne: "Auguri a tutte le mamme che si sentono dire 'il cesareo non è partorire'. Auguri a tutte le mamme che si sentono sole, auguri a tutte le mamme che non ce la fanno a sentirsi ancora così sole, auguri a tutte le mamme che hanno la forza di chiedere aiuto, auguri a tutte le mamme che non lo fanno per vergogna. Auguri a tutte le mamme che sanno che la loro vita cambierà con la maternità, più che quella dei loro compagni, a quelle che non di sentono mai dire GRAZIE!! Auguri a tutte le mamme single, o abbandonate dai compagni".

Un messaggio senza filtri né stereotipi: "Alle neo-mamme incoscienti di tutto, a quelle che con coraggio e 'sapendo già' decidono di riprovarci!! Auguri a tutte le mamme che 'mamma mia, se avessi un marito così l’avrei già lasciato' e poi ci troviamo nella stessa identica situazione a non lamentarci per le stesse cose che tanto critichiamo! Auguri alle mamme che alzano la voce contro un retaggio culturale antiquato! Auguri a tutte le mamme criticate perché 'non si fa così, fai colì', 'lo tiene troppo in braccio, lo allatti troppo, non allattare in pubblico, ma vai al lavoro?! Ma tiri il latte?! Ma… ma … ma'. Auguri a tutte le mamme che al lavoro si sono sentite dire 'eh ma ultimamente non ci sei mai' con tua figlia che ha quattro mesi! Auguri a tutte le mamme…. Quelle che vogliono bene ai propri figli!!! Le altre … lasciamo perdere! Auguri alla mia mamma!! Senza di lei non saprei come fare!! Lo so , sono fortunata!", ha concluso.

Michelle Hunziker ha dedicato una instagram stories alla sua mamma in cui ride di vero gusto: "La mela non cade mai lontana dall'albero. Mammina mia auguri per il tuo giorno, ti amo".

"La mamma è sempre la mamma", ha scritto Vasco Rossi a corredo di alcune foto di vecchia data: "Non si può scegliere la mamma, si può scegliere la donna... ma forse nemmeno quella (forse è la donna che sceglie l’uomo). Io sono stato fortunato in entrambi casi. 'Sono capitato' nelle mani della mia mamma che mi ha sempre circondato da tanto amore, mi ha trasmesso l’amore per la musica e anche i valori importanti, prima di tutto l’onestà... Mamma Novella, la prima ascoltatrice delle mie canzoni, la mia più grande sostenitrice... e poi 'sono capitato nelle mani' della donna della mia vita, la Laurina, anche lei mamma straordinaria di nostro figlio Luca. Essere madri è l’impresa più 'spericolata' di tutte. Auguri a tutte le mamme. Siete voi le vere Rockstar". Queste le parole speciali.

"Auguri al nostro amore e a tutte le mamme", ha scritto Carlo Conti celebrando la moglie Francesca Vaccaro, firmando il post a due mani: "Carlo e Matteo", insieme al figlio di 12 anni.

Anche Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, ha festeggiato questo giorno così speciale condividendo foto della sua compagna Greta Orsingher, mamma del loro primo figlio Noah, nato il 13 novembre 2024. "Auguri a tutte le mamme, soprattutto a quelle che fanno da papà quando papà non c'è. Voi sapete quanto siete speciali", ha scritto il rapper.

"Auguri mamme. A chi come me lo è diventata da poco e cerca di imparare ogni giorno qualcosa in più, cercando la sua strada, a volte con fatica, tra mille direzioni", ha scritto Alessandra Amoroso che è diventata mamma per la prima volta da pochi mesi della piccola Penelope, nata il 6 settembre 2025 dalla relazione con il compagno Valerio Pastore. E ha celebrato anche la sua mamma: "Che a suo modo cerca sempre di esserci e a quelle mamme con più esperienza che sanno insegnare senza giudicare". E per la nonna che non c'è più: "Auguri a tutte le mamme che non sono qui fisicamente ma vegliano da lontano".

"La mia icona", ha scritto Emma Marrone a corredo di una foto che ritrae la sua mamma Maria a cui è profondamente legata. "La mia fonte di ispirazione, la mia roccia, il mio rifugio, l'amore vero. Ti devo la vita e molto di più", ha scritto la cantante.

Anche Bruno Barbieri ha condiviso una foto che lo ritrae al fianco della sua mamma: "Mamma tu sei casa, forza, amore. Grazie per esserci sempre stata: una parte una parte di quello che sono oggi lo devo a te. Auguri alla mia e a tutte le mamme", ha scritto lo chef.