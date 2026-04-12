Meteo, arriva una perturbazione dal Nord Africa: piogge e pulviscolo sahariano protagonisti

(Adnkronos) - Dopo giorni di alta pressione e un anticipo d’estate su gran parte d’Italia, il tempo cambia improvvisamente. Da oggi, domenica 12 aprile, una profonda area di bassa pressione riapre la strada all’instabilità atmosferica, segnando la fine della fase stabile e l’arrivo di un nuovo peggioramento diffuso.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la genesi di questo peggioramento è dovuta a un vortice in approfondimento tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione attiverà un potente richiamo di correnti di Scirocco, che nella giornata di oggi faranno lievitare ulteriormente le temperature. Si tratterà di un caldo intenso per il periodo ma temporaneo prima del calo, con picchi che tra Toscana e Lazio potrebbero raggiungere i 27-29°C, rendendo la giornata quasi estiva prima dell'arrivo delle piogge.

Con l'inizio della nuova settimana, tra lunedì e martedì, l’instabilità si estenderà al resto del Nord, alla Toscana e localmente al nord del Lazio, coinvolgendo anche la Sardegna e le Marche. Al Sud la situazione sarà decisamente migliore, anche se non mancheranno brevi episodi instabili proprio in apertura di settimana, in un contesto comunque più asciutto rispetto al Settentrione.

Attenzione perchè essendo ormai in pieno contesto primaverile e il calore a disposizione è decisamente più elevato, non sono esclusi episodi temporaleschi e grandinigeni, specie per quanto riguarda la aree interne e i rilievi nelle ore pomeridiane.

Una delle caratteristiche salienti di questo richiamo sciroccale sarà il ritorno del pulviscolo sahariano. Le correnti provenienti direttamente dal deserto trasporteranno ingenti quantità di polvere fin verso le nostre latitudini, rendendo i cieli opachi e dal caratteristico colore giallognolo. Attenzione soprattutto in caso di precipitazioni: il rischio di "piogge sporche" è molto alto, con il pulviscolo che si depositerà al suolo e sulle superfici durante i rovesci.

La ventilazione sarà l'altra grande protagonista dei prossimi giorni. I venti ruoteranno attorno al minimo barico con intensità notevole, soffiando in particolare di Scirocco lungo lo Ionio e l'Adriatico tra domenica e lunedì. Le raffiche potrebbero creare disagi alla navigazione e causare un sensibile aumento del moto ondoso, con mari che risulteranno molto mossi o localmente agitati su tutti i bacini esposti al flusso meridionale.

NEL DETTAGLIO

Domenica 12. Al Nord: peggiora al Nordovest con piogge nel corso del pomeriggio/sera. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: poco nuvoloso.

Lunedì 13. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: molte nubi con pioggia su molti settori. Al Sud: variabile ma piuttosto asciutto.

Martedì 14. Al Nord: instabilità sparsa, specie al Nord-Est. Al Centro: piogge in Toscana al mattino, dal pomeriggio temporali sui rilievi. Al Sud: fenomeni tra Campania e Puglia, instabile dal pomeriggio in Sicilia.

Tendenza: migliora al Nord, instabilità ancora prevalente al Centro-Sud.