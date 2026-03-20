Ricerca, Wired Health: esperti a confronto su innovazione in medicina, salute e Ssn

(Adnkronos) - Edizione numero nove per Wired Health, l’evento dedicato alle nuove tecnologie per la salute con dialoghi e approfondimenti che aiutano a comprendere le innovazioni che abbracciano medicina, salute e sistemi sanitari. La parola chiave di questo appuntamento (Beyond) - informano gli organizzatori - sottolinea la necessità di andare oltre gli attuali confini della scienza medica, e oltre gli ostacoli che fungono da freno al talento umano. Partner dell’iniziativa che si è svolta a Milano, patrocinata da Comune di Milano e Assolombarda, è la Fondazione Bracco, corporate foundation del Gruppo Bracco – azienda che opera nel campo della diagnostica per immagini e dei mezzi di contrasto - che da anni valorizza l’applicazione delle tecniche di imaging non invasivo allo studio e alla conservazione delle opere d’arte.

“Abbiamo scelto il sottotitolo ‘Beyond’ - spiega Luca Zorloni, direttore Wired Italia - perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e può contribuire a una buona salute. L'abbiamo fatto parlando di neuroscienze con il San Raffaele e con tante start up, che ci hanno portato dei progetti di grande visione, ma anche con Bracco, che ha mostrato come le tecniche diagnostiche, come la radiografia, possano essere applicate in un campo diverso, ovvero quello dell'arte. Le scienze hanno dei fondamentali tecnologici enormi che oggi, con la sfida dell'Ai, da un lato, e del supercalcolo dall’altro, possono portare a un grande progresso e ad un avanzamento per il nostro servizio sanitario nazionale”.

L’evento ha raccontato i progressi raggiunti in anni di studi diagnostici sostenuti proprio da Fondazione Bracco che ha approfondito gli aspetti del progetto ‘Art from Inside’, attraverso la voce di Isabella Castiglioni, direttrice della ricerca, sviluppo e innovazione del Cdi – Centro diagnostico italiano e professore di Fisica applicata all'università degli studi di Milano-Bicocca: “Bracco supporta da sempre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso diagnostica per immagine che unita a tutte le sue tecniche, permette di studiare un’opera d’arte senza manipolarla, bensì andando oltre, ed interagendo con tutti gli strati dell’opera stessa per misurare le risposte in termini di pigmenti, di disegno preparatorio e di supporto. Le radiografie e le tac ad altissima risoluzione e di ultima generazione ci hanno consentito di esplorare le opere con algoritmi e metodi di acquisizione particolari, dando delle informazioni molto importanti ai restauratori”.