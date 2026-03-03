Iran avverte l'Europa: "Prendere parte a campagna Usa-Israele sarebbe atto di guerra"

(Adnkronos) -

Dall'Iran arriva l'avvertimento all'Europa. Il ministero degli Esteri di Teheran ha infatti messo in guardia i Paesi europei, esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna Usa-Israele contro la Repubblica islamica, che considererebbe una loro partecipazione al pari di "un atto di guerra".

"Sarebbe un atto di guerra", ha avvertito il portavoce del ministero Esmaeil Baqaei. “Qualunque atto di questo tipo contro l'Iran verrebbe considerato complicità con gli aggressori. Sarebbe ritenuto un atto di guerra contro l'Iran".

Gli alleati europei si preparano intanto ad andare in soccorso di Cipro, dove ieri due droni hanno colpito la base britannica di Akrotiri sull'isola. L'agenzia di stampa cipriota Cna ha riferito che la Francia intende mandare sistemi anti-drone e sistemi anti-missile e una seconda fregata al largo dell'isola, così come concordato in una telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron ed il presidente cipriota Nikos Christodoulides. Il Times ha invece dato notizia dell'invio a Cipro di una nave da guerra britannica nell'ambito della più ampia strategia per rafforzare la sua presenza militare nella regione.

Se Francia, Germania e Gran Bretagna si sono dette nei giorni scorsi "pronte ad azioni difensive" contro l'Iran, a smarcarsi del tutto è però la Spagna, che ha rifiutato apertamente il sostegno all'operazione Usa condannando le azioni americane. Sul fronte Uk, il premier Keir Starmer ha poi confermato alla Camera dei Comuni che la Gran Bretagna non prenderà parte alla fase iniziale degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: "Il presidente americano Donald Trump ha espresso il suo disaccordo con la nostra decisione di non essere coinvolti con gli attacchi iniziali. Ma spetta a me decidere cosa è negli interessi nazionali britannici. Ed è quello che ho fatto e a cui mi attengo", le parole del primo ministro.

"Ogni Paese prende le proprie decisioni di politica estera. La Spagna ha una posizione molto chiara: la voce dell'Europa deve essere in questo momento una voce di equilibrio e moderazione, lavorare per la de-esclation e perché si torni al tavolo negoziale", le parole del ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, che ieri ha spiegato che la Spagna rifiuta il sostegno all'operazione di Usa e Israele contro l'Iran, smarcandosi dalle posizioni assunte da Francia, Germania e Regno Uniti. "Una logica di violenza come quella che stiamo vivendo porta ad una spirale di violenza e azioni militari unilaterali fuori dalla Carta delle Nazioni Unite, fuori da qualsiasi azione, nessuno ha un obiettivo chiaro. L'Europa deve difendere il diritto internazionale, la de-escalation e i negoziati".