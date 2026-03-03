Farmaceutica: Benedetta Sica alla guida della Direzione Policy di Msd Italia

(Adnkronos) - Msd Italia annuncia l'ingresso di Benedetta Sica nel proprio Leadership Team nel ruolo di Executive Director Policy, Communication & Esg, a diretto riporto di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata.

Laureata in Giurisprudenza all'università di Pisa - informa l'azienda in una nota - Benedetta Sica ha completato diversi percorsi executive e master in ambito sanitario, management, marketing, comunicazione e public affairs, costruendo nel corso degli anni un profilo solido e multidisciplinare al servizio delle politiche sanitarie e delle relazioni istituzionali. Porta in Msd una pluriennale esperienza in ambito governmental affairs, public affairs e relazioni istituzionali, maturata in primarie aziende del settore farmaceutico e dei medical devices, oltre che in contesti istituzionali nazionali. Da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Head of Government Affairs & Institutional Alliances in AstraZeneca Italia, guidando le strategie di relazione con Governo, Parlamento e principali enti regolatori. In questo incarico ha contribuito allo sviluppo di strategie di corporate affairs e alla costruzione di alleanze tra stakeholder in aree terapeutiche chiave, con particolare attenzione alle esigenze del sistema sanitario e dei pazienti. In precedenza, ha lavorato in Becton Dickinson come field stakeholder manager e in Baxter come Communication, Advocacy, Government Affairs and Public Policy Director per Italia e Grecia. Ha inoltre maturato una significativa esperienza istituzionale come consulente legislativo presso il Parlamento e il sistema delle federazioni industriali, consolidando una profonda conoscenza dei processi decisionali e regolatori a livello nazionale.

Nel suo nuovo ruolo in Msd - spiega l'azienda - Benedetta Sica sarà responsabile della definizione e dell'implementazione delle strategie di government affairs e delle alleanze istituzionali, assicurandone il pieno allineamento con le priorità di policy, comunicazione e Esg dell'azienda. Un ruolo strategico che implica la capacità di rafforzare il dialogo con le istituzioni e con tutti gli stakeholder chiave del sistema sanitario, con l'obiettivo di sostenere l'accesso all'innovazione e alle migliori opzioni di cura per i pazienti. "Siamo lieti di accogliere Benedetta Sica nel leadership team di Msd Italia - ha dichiarato Luppi - La sua rilevante esperienza nell'ambito delle politiche sanitarie, del government affairs e delle relazioni istituzionali rappresenta per noi un valore strategico, in un momento in cui il confronto strutturato e continuativo con le istituzioni è determinante per l'evoluzione del sistema salute. Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile dell'indirizzo complessivo delle attività di policy, comunicazione e Esg, con l'obiettivo di promuovere un approccio sempre più integrato tra dialogo istituzionale, responsabilità sociale e creazione di valore per i pazienti. Il suo autorevole percorso professionale e la sua visione ci permetteranno di rafforzare ulteriormente il ruolo di Msd come interlocutore credibile e responsabile all'interno del panorama sanitario nazionale".