Cina, in corso le celebrazioni per il Festival delle lanterne

JINZHONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Festival delle lanterne ha attirato molti turisti nell'antica cittadina di Pingyao, a Jinzhong, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il Festival delle lanterne cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese. Quest'anno è stato celebrato il 3 marzo.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-
