 / Ultim'ora

Ultim'ora | 27 febbraio 2026, 17:31

Sanremo, scaletta quarta serata: la lista dei cantanti per duetti e cover

Sanremo, scaletta quarta serata: la lista dei cantanti per duetti e cover

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover. Sul palco dell'Ariston, oggi 27 febbraio, tutti i 30 artisti in gara. L'ultima esibizione è quella di Leo Gassmann con Aiello. 

 

01 - Elettra Lamborghini con Las Ketchup - 'Aserejé' 

02 - Eddie Brock con Fabrizio Moro - 'Portami via' 

03 - Mara Sattei con Mecna - 'L’ultimo bacio' 

04 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - 'Ti lascio una canzone' 

05 - Levante con Gaia - 'I maschi' 

06 - Malika Ayane con Claudio Santamaria - 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' 

07 - Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - 'Occhi di gatto' 

08 - Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - 'Su di noi' 

09 - Tommaso Paradiso con Stadio - 'L’ultima luna' 

10 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia - 'Domani è un altro giorno' 

11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - 'Vita' 

12 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - 'Il mondo' 

13 - Fulminacci con Francesca Fagnani - 'Parole Parole' 

14 - LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo - 'Andamento lento' 

15 - Raf con The Kolors - 'The riddle' 

16 - J-Ax con Ligera County Fam - 'E la vita, la vita' 

17 - Ditonellapiaga con TonyPitony - 'The lady is a tramp' 

18 - Enrico Nigiotti con ALFA - 'En e Xanax' 

19 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - 'Besame Mucho' 

20 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - 'Hit the Road Jack' 

21 - Francesco Renga con Giusy Ferreri - 'Ragazzo solo, ragazza sola' 

22 - Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA - 'Quello che le donne non dicono' 

23 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - 'Baila Morena' 

24 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - 'Cinque giorni' 

25 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser - 'Meravigliosa Creatura' 

26 - Ermal Meta con Dardust - 'Golden Hour' 

27 - Nayt con Joan Thiele - 'La canzone dell’amore perduto' 

28 - Luchè con Gianluca Grignani - 'Falco a metà' 

29 - Chiello con maestro Saverio Cigarini - 'Mi sono innamorato di te' 

30 - Leo Gassmann con Aiello - 'Era già tutto previsto'. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore