 / Ultim'ora

Ultim'ora | 27 febbraio 2026, 17:17

Elettra Lamborghini, mistero a Sanremo sui festini bilaterali: "Top secret"

Elettra Lamborghini, mistero a Sanremo sui festini bilaterali: &quot;Top secret&quot;

(Adnkronos) -

Cosa sono i festini bilaterali? La risposta è "top secret". Parola di Elettra Lamborghini, che risponde così all'Adnkronos sul 'tormentone' creato a Sanremo 2026.  

La cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà' ha coniato la definizione nei giorni scorsi parlando della sua battaglia contro i rumori notturni che le impediscono di dormire a Sanremo e che ieri sera l'hanno indotta ad andare a dormire a Montecarlo.  

Il fenomeno dei "festini bilaterali" è diventato virale sui social, senza che nessuno sapesse però cosa l'artista intendesse: "Non mi aspettavo che sarebbero andati virali ma sono felice di aver regalato un sorriso a tutti", aggiunge Elettra all'Adnkronos, a margine delle prove dei duetti di questa sera dove eseguirà una cover di 'Aserejé' accompagnata dalle interpreti originali, le spagnole Las Ketchup. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore