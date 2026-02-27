Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi

(Adnkronos) - L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri.
Atalanta – FC Bayern Munich
Arsenal – Real Madrid
Inter – Atlético Madrid
Paris Saint-Germain – Manchester City
Barcelona – Borussia Dortmund
Liverpool – Juventus
Chelsea – RB Leipzig
Napoli – Benfica