Ultim'ora | 24 febbraio 2026, 19:15

Sanremo, Tommaso Paradiso con la mano fasciata: "Ho fatto un disastro..."

Piccolo incidente domestico per Tommaso Paradiso prima del debutto al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore, in gara con il brano 'I Romantici', si è presentato ieri al green carpet con una fasciatura sulla mano sinistra.  

Al magazine Chi, Paradiso ha raccontato l'accaduto, spiegando che l'incidente è stato causato da un giocattolo della figlia Anna, la primogenita nata nell'aprile del 2025: "Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori".  

"Ho fatto un disastro - ha aggiunto - devo ancora calcolare bene le distanze e gli spazi ora che c'è lei".  

 

