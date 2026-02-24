Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: 25 anni di 'Xdono'

(Adnkronos) -

Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026 oggi 24 febbraio. "Tutto è nato per celebrare i 25 anni di 'Xdono', canzone che non ho mai cantato su quel palco", ha raccontato l'artista, in una recente intervista a Fanpage, spiegando perché tornerà sul palco della kermesse canora.

"Porterò anche 'Sono un grande', ma il focus è 'Xdono'. Stiamo preparando una cosa più ricca, potente, con brani ballabili e con beat. A me non piace la parola 'medley', perché il medley è un po’ un casino, troppe cose insieme. Non vorrei fare sette canzoni tutte mischiate. Quello che mi piacerebbe fare è qualcosa di potente, non lento, non 'Sere nere'".

Dunque Tiziano si prepara a trasformare l'Ariston in una dance hall: "Ho una lista enorme di brani veloci, ballabili. Le ballate hanno un po’ offuscato quel mondo che è sempre esistito nella mia vita. Le ballate, ovviamente, strappano il cuore alle persone, e allora alla fine diventi 'quella cosa lì'. Sto scegliendo le power hit che ti fanno un po’ saltare".

Tiziano Ferro nasce a Latina il 21 febbraio 1980. Cresce in una famiglia semplice – madre casalinga e padre geometra – che intuisce fin da subito la sua forte passione per la musica. A soli cinque anni riceve in regalo una tastiera: è l’inizio di un percorso creativo che lo porterà a scrivere canzoni già da bambino. Alcuni brani composti in tenera età, come 'Il cielo' e 'Gli occhi', verranno recuperati molti anni dopo come tracce nascoste dell’album Nessuno è solo.

L’adolescenza non è facile: timido e molto sensibile, vive momenti di isolamento e sviluppa disturbi alimentari che lo portano ad aumentare di peso, arrivando a 111 chili. La musica diventa il suo rifugio e la sua forza: studia chitarra classica, pianoforte, batteria e canto. Nel 1996 entra nel Big Soul Mama Gospel Choir di Latina, esperienza che gli permette di affinare tecnica e presenza vocale. Dopo il diploma al liceo scientifico, tenta la strada universitaria – prima Ingegneria, poi Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma – ma il richiamo della musica resta centrale.

Dopo vari tentativi a Sanremo e alcune collaborazioni iniziali, il debutto ufficiale arriva nel 2001 con l’album Rosso Relativo, prodotto da Alberto Salerno e Mara Maionchi. Il singolo 'Xdono' scala rapidamente le classifiche, aprendo a Ferro le porte del mercato internazionale.

Nel 2003 pubblica 111, titolo simbolico che richiama un periodo delicato della sua adolescenza. Seguono trasferimenti all’estero – prima in Messico, poi a Manchester – e una crescita artistica costante.

Il 2006 è l’anno di Nessuno è solo, che consolida la sua popolarità, mentre nel 2008 esce Alla mia età. Nel 2011 torna con L'amore è una cosa semplice e decide di rientrare stabilmente in Italia, scegliendo Milano come nuova casa. Dopo il greatest hits del 2014, pubblica Il mestiere della vita e si trasferisce a Los Angeles. Nel 2019 esce Accetto miracoli, seguito nel 2022 da Il mondo è nostro.

Nel corso della carriera collabora con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Mary J. Blige, Giusy Ferreri, Linea 77, Guè Pequeno, Marracash ed Elodie, con cui nel 2024 pubblica il singolo 'Feeling'. Parallelamente alla musica, debutta anche come scrittore con 'Trent’anni e una chiacchierata con papà' nel 2010 e, nel 2023, con il suo primo romanzo, 'La felicità al principio'.

Nel 2010, in un’intervista a Vanity Fair, fa coming out parlando apertamente del proprio orientamento sessuale. Nel 2019 sposa a Los Angeles Victor Allen, conosciuto tre anni prima negli studi della Warner Bros. La coppia celebra poi l’unione anche in Italia, a Sabaudia. Nel 2022 annunciano la nascita dei figli Margherita e Andres. Nel 2023 il cantante comunica la separazione, ufficializzando il divorzio nel marzo 2024. Ha descritto la fine del matrimonio come un momento doloroso ma necessario, sottolineando di voler mettere al primo posto la serenità dei figli e l’inizio di una nuova fase della sua vita.