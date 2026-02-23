Iran, Trump vuole accordo 'a fasi': gabinetto sicurezza Israele informato

(Adnkronos) -

Donald Trump starebbe puntando a un accordo "a fasi" con l'Iran, sul modello di quello raggiunto per la Striscia di Gaza. Questo - secondo il quotidiano Maariv - sarebbe stato spiegato ai ministri durante la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano che si è tenuta ieri sera a Gerusalemme e che si è concentrata a lungo sull'impostazione dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti.

Stando a Maariv, l'idea del capo della Casa Bianca sarebbe quella di chiudere prima il dossier più urgente e sensibile - il programma nucleare iraniano - rimandando a una fase successiva le altre questioni sul tavolo, che interessano da vicino Israele. In particolare, il tema dei missili balistici di Teheran e quello del sostegno iraniano ai proxy regionali verrebbero affrontati solo dopo un'intesa sul nucleare. Un approccio graduale che, secondo il quotidiano, ricalcherebbe il metodo già adottato dall'amministrazione americana in altri scenari di crisi.

Intanto il primo ministro, Benjamin Netanyahu, dovrebbe convocare oggi a Gerusalemme una nuova riunione ristretta sulla sicurezza con i collaboratori più stretti e alcuni ministri chiave, secondo quanto riferito dall'ufficio di uno dei partecipanti.