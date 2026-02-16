Un'altra giovane rifugiata ucraina è stata uccisa negli Usa, è il secondo caso in pochi mesi

(Adnkronos) -

La 21enne rifugiata ucraina Kateryna Tovmash è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco negli Stati Uniti, in North Carolina. La polizia locale ha identificato la giovane e il 28enne Matthew Wade come le vittime di un duplice omicidio avvenuto il 14 febbraio. Secondo il Moore County Sheriff’s Office è stato arrestato il sospettato, Caleb Fosnaugh, che in passato aveva avuto una relazione con la ragazza. Il fratello della vittima, Mykhailo Tovmash, citato dai media ucraini, ha raccontato sui social che la giovane stava accudendo i fratelli minori quando un uomo sarebbe entrato nell’appartamento aprendo il fuoco contro lei e Wade. Le autorità non hanno confermato questa versione e le indagini sono in corso.

Il caso richiama un’altra tragedia avvenuta sempre in North Carolina e riguardante una giovane rifugiata ucraina: lo scorso agosto la 23enne Iryna Zarutska fu uccisa a coltellate su un treno a Charlotte. Per quell’attacco, ripreso dalle telecamere e che scioccò l’opinione pubblica americana, è accusato Decarlos Brown Jr, 34enne senza fissa dimora già arrestato in precedenza per 14 reati distinti.