Kim Jong-un pronto a 'incoronare' la figlia futura leader: l'indiscrezione

(Adnkronos) - In Corea del Nord sembra avvicinarsi il giorno della nomina ufficiale di Kim Ju-ae, figlia del leader Kim Jong-un, come 'erede' del padre alla guida del Paese, futura leader. E' l'analisi che arriva dalla Corea del Sud, dove si continua a parlare della successione a Pyongyang mentre Kim appare sempre più spesso accompagnato dalla figlia durante eventi ufficiali. L'agenzia sudcoreana Yonhap riferisce di dichiarazioni dei parlamentari Park Sun-won e Lee Seong-kweun secondo i quali la valutazione è arrivata durante un briefing del Nis. Per l'intelligence sudcoreana, ha ricotruito Lee, Kim Ju-ae "è entrata nella fase in cui verrà designata per la successione".

Si tratta di indiscrezioni che arrivano dopo il 'segnale' dello scorso gennaio, quando erano state diffuse le notizie della prima visita, nota, di Kim Ju-ae al mausoleo di famiglia a Pyongyang. Immagini pubblicate dai media ufficiali nordcoreani la ritraevano tra il padre e la madre, Ri Sol-ju, al Palazzo del sole di Kumsusan, come rilanciava la stessa Yonhap mentre gli osservatori erano divisi sul significato della presenza di Kim Ju-ae in quell'occasione.

Era il novembre del 2022 quando i media ufficiali nordcoreani diffondevano per la prima volta immagini di Kim Ju-ae. Da allora ha accompagnato il leader nordcoreano a molti appuntamenti ufficiali, anche test missilistici, ed era al suo fianco durante il viaggio in Cina dei mesi scorsi. Ma negli anni sono sempre stati pochi i dettagli su di lei. Si ritiene sia nata nel 2013. Ora, occhi puntati sul congresso del partito al potere previsto a fine mese a Pyongyang.