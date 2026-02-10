Impresa a Milano Cortina, l'Italia è medaglia d'oro nella staffetta mista short track

(Adnkronos) - Dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track conquista il gradino più del podio nelle Olimpiadi di Milano Cortina. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera e italiana più medaglia di sempre ai Giochi Arianna Fontana, e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti.

Dietro agli italiani Canada e Belgio. Ai piedi del podio la Cina, oro a Pechino 2022.