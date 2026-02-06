Milano-Cortina, Fimiani (Eni): "Con la Fiamma ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande"

(Adnkronos) - E' transitata anche a San Donato Milanese, sotto la sede storica di Eni, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti di questo momento simbolico anche Grazia Fimiani, Director Risk Management Integrato di Eni, che ha preso parte al percorso come tedofora portando la Fiamma e accendendo il braciere finale. “È stata un’emozione più forte di quanto potessi immaginare” ha dichiarato Fimiani. "Ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande: senso di appartenenza, spirito di squadra e condivisione".

La tappa di San Donato Milanese ha rappresentato la conclusione di un viaggio che, a partire dal 6 dicembre, ha attraversato tutte le regioni italiane coinvolgendo 10.001 tedofori, tra cui oltre 400 persone di Eni e delle sue società, chiamate a rappresentare i valori dello sport nei territori in cui vivono e lavorano.

Eni partecipa ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 come Premium Partner e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, sostenendo i valori di unione, gioco di squadra e impegno condiviso che caratterizzano sia lo sport sia il lavoro quotidiano dell’azienda. Eni contribuisce alla sostenibilità dei Giochi, a cominciare dai combustibili: complessivamente, oltre il 90% dei carburanti che Eni, tramite Enilive, fornisce per alimentare i Giochi è derivato da materie prime rinnovabili. Tra questi, il biocarburante diesel Hvo puro, cioè non miscelato con carburanti di origine fossile, che alimenta mezzi di trasporto e generatori di energia elettrica.