Ultim'ora | 05 febbraio 2026, 09:53

Hockey donne, quattro finlandesi contagiate da virus prima del match contro il Canada. Cos'è successo

(Adnkronos) - Corsa contro il tempo per la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile, che oggi giovedì 5 febbraio debutterà contro il Canada a Milano. Quattro giocatrici sono state colpite dal norovirus, altamente contagioso, che ha causato - nella giornata di ieri - l’annullamento degli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione. Le atlete contagiate e le compagne di stanza sono state isolate e gli ambienti disinfettati. 

La Finlandia deve schierare almeno 17 giocatrici, inclusi due portieri, e sono in corso contatti con la Federazione Internazionale per valutare eventuali deroghe, dato che rinviare la partita sarebbe molto difficile. Nonostante l’emergenza, l’allenatore Tero Lehterä resta fiducioso: l’obiettivo della squadra rimane invariato. 

 

