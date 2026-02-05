 / Ultim'ora

Anche a Washington un 'Arco di Trionfo', Trump: "Più grande di quello di Parigi"

(Adnkronos) - Donald Trump ha ribadito la volontà di costruire a Washington D.c. un "arco d'indipendenza" che sia "più magnifico e grande dell'Arco di Trionfo di Parigi". Parlando a Nbc News, ha detto di volere "riportare il glamour nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di prestigio e bellezza".  

Il progetto scelto da Trump, che prevede la costruzione di un arco sulle rive del Potomac alto circa 76 metri, supererebbe i 50 metri del monumento francese. Secondo quanto riportato dal Washington Post, esperti di architettura hanno criticato le proporzioni volute dal presidente statunitense, osservando che la struttura – più alta sia della Casa Bianca che del Lincoln Memorial – rischierebbe di non armonizzarsi con gli edifici circostanti. Alcuni storici hanno invece espresso parere favorevole all’idea di un arco trionfale nella capitale americana. 

 

