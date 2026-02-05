Alleanza Assicurazioni, Fancel (Generali): "Per Gruppo 2025 positivo, oltre 10mln clienti"

(Adnkronos) - Per il Gruppo Generali “il 2025 è stato un anno molto positivo per la creazione di valore e per la crescita che abbiamo avuto nel ramo danni e nel ramo vita. Infatti, continuiamo solidamente a essere il primo assicuratore del Paese con quasi 11 milioni di clienti. Alleanza, in tale contesto, ha un ruolo di rilievo, grazie alla splendida rete dei suoi 10mila consulenti”. Così, Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, intervenendo alla Convention 2026 ‘Next To The Future’ organizzata da Alleanza Assicurazioni, storica compagnia del gruppo Generali, per presentare le linee strategiche del nuovo anno all’insegna di ‘Next’: la trasformazione industriale che punta sull’evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento.

“Nel Piano strategico abbiamo complessivamente oltre 300 milioni di investimenti per quanto riguarda le nuove tecnologie, l'automazione dei processi e la finalizzazione della digitalizzazione, che consentiranno alla nostra rete di dedicare più tempo alla relazione con il cliente - spiega Fancel - Pertanto, sfruttiamo l'intelligenza artificiale per consentire di raccogliere al meglio le informazioni e dedicare più tempo prezioso ai nostri clienti. La rete è centrale nella nostra strategia, quindi gli investimenti sono giustificati per questi motivi”.

“Oggi ritengo che abbiamo una partnership e svolgiamo un ruolo pubblico-privato proprio con il nostro programma di educazione finanziaria, che ogni anno viene portato all'attenzione delle principali istituzioni del Paese. È un percorso molto lungo perché la cultura finanziaria nel nostro Paese non è ancora sufficientemente sviluppata. Con Alleanza intendiamo continuare questo percorso, che riteniamo sia assolutamente virtuoso e riscontriamo sempre più attenzione e interesse”, conclude.