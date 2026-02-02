 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 30 gennaio al 1° febbraio

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

- GAL Montagne Biellesi, ecco oltre 1,3 milioni di contributi per le aziende del territorio

- Maturità 2026, annunciate le materie della seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico

- Buon innevamento sul Piemonte, a gennaio spessori superiori alla media nel Biellese

- Fillea-CGIL: eletto il nuovo segretario generale di Biella, Vercelli-Valsesia e Novara-VCO

- La sottile linea rossa tra difesa e offesa nell'era dell'IA

- Masserano, riapre il Nucleo Carabinieri Forestale: "Rinasce il presidio di legalità ambientale" FOTO

- SAP Biella sugli scontri a Torino: “Serve rispetto per le istituzioni, questo è un problema generalizzato”

- Forza Italia Biella: "Solidarietà e gratitudine alle forze dell'ordine per gli eventi di Torino

Cronaca

- Biella, detenuto aggredisce agente con un calcio in faccia

- Biella, scontro auto-motorino all'incrocio: giovane in ospedale FOTO

- Incidente a Biella, ferito un giovane ciclista FOTO

- Incidente in pista a Bielmonte, donna soccorsa e trasferita in elicottero FOTO e VIDEO

- Agente picchiato al corteo pro Askatasuna. Mattarella chiama Piantedosi, Meloni alle Molinette VIDEO

Eventi

- Biella si veste a festa: al via il Carnevale 2026 tra musica, maschere e sorrisi FOTO e VIDEO

- Carnevale protagonista a Biella, consegnate le chiavi della città al Gipin e alla Catlina FOTO

- Il cioccolato conquista Biella, visitatori e famiglie in piazza Duomo per ChocoMoments FOTO

- Borriana in festa per San Defendente: campagna, tradizioni e fagiolata alpina FOTO

- Carnevale a Biella, oggi la sfilata: strade piene, carri e festeggiamenti FOTO

- Nursind Run a Pavignano: si corre per la solidarietà FOTO

Costume e società

- AlfAlberto, D come Dignità: riflessione settimanale sul valore delle parole VIDEO

- A Biella il Carnevale che unisce… anche nelle lamentele

- 2026, è già finito il mese di prova, e tu come lo hai definito?

- Biella, allestita all’ITIS la “Stanza Snoezelen” FOTO

- Casapinta, assemblea annuale del Gruppo Alpini: Zago riconfermato capogruppo FOTO

